Трамп: перспектива украинского урегулирования определится через «одну-две недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что перспективы мирного урегулирования на Украине прояснятся в ближайшие дни, сообщает РИА Новости .

«Скоро, через неделю или две мы будем знать, добьемся мы решения или нет», — заявил американский лидер на встрече с Владимиром Зеленским и руководителями европейских стран.

Трамп выразил уверенность в заинтересованности конфликтующих сторон в поиске компромисса. «Думаю, обе стороны хотят заключить сделку», — отметил он.

В ходе переговоров в Белом доме Трамп заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности в случае подписания мирного договора с Россией. При этом президент США уточнил, что его команда работает не просто над временным прекращением огня, а над созданием условий для устойчивого долгосрочного мира.