Трамп перепутал Армению с Албанией, а Азербайджан обозвал «Абербайджаном»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не смог правильно произнести названия Армении и Азербайджана в эфире американского ток-шоу, сообщает издание Newsbreak .

Глава Белого дома отметил, что положил конец войне между «Абербайджаном» и Албанией. При этом речь шла о мирном соглашении между Ереваном и Баку.

«Это было нечто масштабное, продолжавшееся 34–35 лет для Албании», — заявил Трамп в эфире ток-шоу консервативного ведущего Марка Левина.

Из материала следует, что американский лидер неоднократно испытывал сложности с правильным произношением слова «Азербайджан» во время публичных выступлений.

8 августа президент США Дональд Трамп, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Вашингтоне и подписали совместную декларацию по мирному урегулированию конфликта между Ереваном и Баку — о так называемом «Зангезурском коридоре» (который теперь называется «Мостом Трампа»).

А 1 сентября Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) закрыла Минскую группу по карабахскому конфликту. Решение упразднить Минский процесс по Карабаху Ереван и Баку прописали в совместной декларации.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.