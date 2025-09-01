сегодня в 15:23

Минская группа по карабахскому конфликту перестала работать в ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) закрыла Минскую группу по карабахскому конфликту. Решение приняли 1 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Азербайджана.

К Совету министров ОБСЕ обратились главы МИД обеих сторон конфликта.

После этого решение было поддержано. В результате него был закрыт Минский процесс ОБСЕ и связанные с ним структуры.

Армения и Азербайджан решили закрыть группу еще 11 августа. Решение упразднить Минский процесс по Карабаху оба государства прописали в совместной декларации.

Процесс начал работать в 1992 году. Такое решение приняли для поиска путей мирного урегулирования Карабахского конфликта.