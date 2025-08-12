Трамп перед переговорами с Путиным перебросил 3 бомбардировщика поближе к РФ

сегодня в 19:31

Три бомбардировщика ВВС США прибыли в Норвегию перед саммитом РФ и США

Три американских бомбардировщика B-1B Lancer прибыли на авиабазу Эрланн в Норвегии в преддверии переговоров президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает РБК .

Военные самолеты взлетели с авиабазы Дайесс в американском штате Техас. 9 августа они приземлились в Норвегии. В НАТО заявили, что американские бомбардировщики будут участвовать в учениях с истребителями F-35 ВВС Норвегии и другими самолетами альянса.

Истребители Военно-воздушных и космических сил Испании, базирующиеся в Исландии приняли участие в сопровождении американских самолетов, когда те находились над Северной Атлантикой.

Сообщается, что в ходе учений истребители «отработают воздушные операции в условиях повышенной опасности». Также экипажи обучатся «противодействую наземным угрозам».

Переброска трех американских бомбардировщиков поближе к РФ произошла в преддверии встречи Трампа и Путина на Аляске. Она намечена на 15 августа.