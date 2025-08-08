сегодня в 02:58

Трамп: Пашинян и Алиев подпишут мирное соглашение на встрече в США

Американский президент заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках своего визита в Белый дом подпишут мирное соглашение, сообщает RT .

«Соединенные Штаты также подпишут двусторонние соглашения с обеими странами о совместном развитии экономических возможностей…» — отметил он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает не как защитник национальных интересов страны, а как проводник Запада, послушная марионетка, сообщил ранее РИАМО политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов.

По словам политолога, возможно, что восьмое августа станет историческим днем для Закавказья.