Трамп озвучил, сколько США потратили на обрезание мужчин в Мозамбике

Нынешний американский лидер Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на предыдущую администрацию президента США и рассказал, сколько та потратила на мужские обрезания в Мозамбике, сообщает РИА Новости .

По его словам, на эти цели ушло 12 млн долларов, еще 29 млн долларов Штаты потратили на «усиление политического ландшафта» в Бангладеш. Кроме того, в 42 млн долларов обошлись социальные и поведенческие изменения в Уганде.

Такие ошеломляющие цифры Трамп назвал во время своего выступления на встрече с губернаторами-республиканцами.

«Никто не знает, что они (предыдущая администрация — ред.) имеют в виду под политическим ландшафтом. Что это значит?» — заявил президент.

Ранее стало известно, что скандал с агентством США по международному развитию (USAID) приобретает новые масштабы. Теперь агентство критикует команда Трампа, которая пытается взять его под свой контроль.