Инструмент «цветных революций»: команда Трампа пытается подчинить себе USAID

Американист Блохин: команда Трампа громит USAID, чтобы подчинить его себе

Скандал с Агентством США по международному развитию (USAID) приобретает новые масштабы. Глава департамента эффективности правительства Штатов (DOGE) Илон Маск опубликовал засекреченные документы агентства, назвав его «преступной организацией». Он утверждает, что USAID фигурирует в госпереворотах на Украине, Гаити, в Египте и др. Теперь USAID критикует команда президента Дональда Трампа, которая пытается взять его под свой контроль, сообщает RT .

Ранее стало известно о приостановке программ USAID на срок в 90 дней и указании ответственным за украинские вопросы прекратить всю деятельность. Вслед за этим начато более 20 расследований по обвинениям в коррупции и финансовых махинациях, а также появились новые разоблачения от Маска.

Согласно мнению ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН, американиста Константина Блохина, команда Трампа пытается разгромить USAID для смены руководства и подчинения его себе. Блохин считает, что USAID служит инструментом «цветных революций» и является важной частью американской "мягкой силы", существующей с пика холодной войны при Джоне Кеннеди.

Для Трампа это агентство имеет ключевое значение, поскольку «цветная революция» могла быть направлена и против него. Хотя демократы и потерпели поражение, они продолжат борьбу за реванш. Поэтому задача Трампа и Маска заключается в том, чтобы заполнить агентство лояльными людьми.

После смены руководства в USAID команда Трампа намерена сократить расходы этого ведомства и изменить его приоритеты, полагает Блохин.

«В основе политики Демократической партии была всегда правозащитная тематика, и что, Трамп будет продолжать финансировать основную повестку демократов? Менять будут также методы влияния. В современном мире сетевые СМИ, как „Радио Свобода“* и „Голос Америки“**, уже не так эффективны, как, например, Facebook***, Instagram***», — объяснил американист.

Эксперт также подчеркнул, что при демократах USAID ориентировался на деятельность в условиях Pax americana — однополярного мира под эгидой США. Теперь же требуется адаптировать работу агентства к конкурентным условиям, когда начинается «борьба за место под солнцем».

Блохин предположил, что новые приоритеты USAID будут связаны с обновленной доктриной Монро. Среди объектов интереса — такие страны, как Канада, Гренландия, Мексика и Панама, а также Венесуэла и Куба. В центре внимания окажутся Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион с основными противниками в лице Китая и, вероятно, Ирана.

По словам эксперта, Латинская Америка и Африка присутствуют в стратегических планах USAID, так как США считают, что Китай активно расширяет свое влияние в этих регионах.

«Чтобы сдерживать Китай, американцам нужно ограничить ему доступ к ресурсным базам. Везде — в Латинской Америке, в Азии и Африке», — заключил американист.

* Признано в РФ нежелательной организацией, внесено в соответствующий реестр Минюста. Также признано иностранным агентом.

** СМИ, признанное иностранным агентом в России.

*** Принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России.