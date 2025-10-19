Трамп озвучил, чего лишится Киев по окончании украинского кризиса

Украинский конфликт закончится потерей Киевом ряда территорий: президент России Владимир Путин точно «что-то заберет», заявил глава США Дональд Трамп в интервью Fox News. Об этом сообщает ТАСС .

У лидера Соединенных Штатов спросили, открыта ли РФ к окончанию украинского конфликта без потери значительной территории для Киева.

Ранее источник в Белом доме признал, что США давят на Украину больше, чем на Россию по вопросам завершения конфликта. Трамп просто не хочет давить на Путина.

Экс-помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы Дэниэл Фрид заявил, что Вашингтон не использует имеющиеся инструменты для давления на Россию в плане экономики. Представители администрации США подчеркнули, что планируют провести некоторые консультации с Россией на низком уровне до встречи Путина и Трампа в венгерском Будапеште.

