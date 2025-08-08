Трамп ответил на вопрос о новых санкциях против России

Американский президента Дональд Трамп на вопрос о том, сохраняется ли перспектива объявления о новых санкций против РФ, заявил, что это будет зависеть от действий российского руководства, сообщает РИА Новости .

«Зависит от него (президента России Владимира Путина — прим. ред.) мы увидим, что он скажет, будет зависеть от него, очень разочарован», — отметил он.

При этом глава Белого дома добавил, что «не любит долгие ожидания».

После июльского разговора американский президент открыто выразил разочарование отсутствием прогресса в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Трамп установил крайний срок — 8 августа. Если до этой даты ситуация не изменится, он обещает ввести «стопроцентные» дополнительные пошлины не только на российские товары, но и на продукцию стран, торгующих с Россией. Москва же считает все западные санкции нарушением международного права.

Даже если Америка введет санкции после окончания ультиматума президента США Дональда Трампа и визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву — это нестрашно для РФ. Россия научилась жить с санкциями, которые бьют больше по самим западным странам, чем по РФ, сообщил РИАМО политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов.