Трамп отверг вопрос о готовности США захватить Гренландию силой

Американский президент Дональд Трамп отверг вопрос журналистки о готовности захватить Гренландию силой, заявив, что она приписывает ему такие планы, сообщает РИА Новости .

«Вы говорите мне, что именно я собираюсь сделать, но вы не знаете, что именно я собираюсь делать», — заявил он во время мероприятия в Белом доме.

Гренландия — автономная территория в составе Дании, Вашингтон и НАТО подписали договор о ее защите в 1951 году. США обязуются оборонять ее в случае агрессии.

Ранее Трамп заявил, что США так или иначе получат остров, который является автономной территорией Дании. Между тем, по данным телерадиокомпании Danmarks Radio, Королевство направило в Гренландию свою военную технику и передовой отряд.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.