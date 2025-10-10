Трамп: «отстающую» Испанию стоит выгнать из НАТО

На совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом Дональд Трамп заявил о возможном исключении Испании из НАТО из-за нежелания страны увеличивать оборонные расходы до требуемых 5% ВВП, сообщает РБК.

«У нас был один отстающий. Это была Испания. Может быть, стоит выгнать их из НАТО, честно говоря», — заявил американский лидер.

После возвращения к власти Трамп добился от стран НАТО согласия повысить военные расходы до 5% ВВП к 2035 году, из которых 3,5% должны направляться непосредственно на оборону, а 1,5% — на смежные нужды, включая кибербезопасность. Однако Испания, присоединившаяся к альянсу в 1982 году, планирует достичь лишь предыдущего целевого показателя в 2% ВВП к 2029 году. Премьер-министр Педро Санчес ранее отмечал, что за последнее десятилетие Мадрид уже увеличил военные расходы на 70%.

Ранее в феврале 2025 года министр обороны США Пит Хегсет также призывал страны НАТО к увеличению оборонных ассигнований до 5% ВВП. Изначально обязательной планкой для членов альянса были 2% ВВП, установленные в 2014 году после присоединения Крыма к России.