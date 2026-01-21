Трамп отметил разную готовность Киева и Москвы к переговорам

На брифинге в Вашингтоне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп указал на ключевую, по его мнению, проблему в поисках мира на Украине, сообщает «КоммерсантЪ» .

«Когда Россия готова, Украина не готова. А когда Украина готова, Россия не готова», — заявил американский лидер.

Он подчеркнул, что, несмотря на эту сложность, его администрация не оставляет попыток найти путь к разрешению кризиса.

Эти слова прозвучали вскоре после заявления главы российского МИД Сергея Лаврова, который обвинил европейские страны и власти Украины в нежелании заключать мир и в отвержении мирных инициатив, исходящих от США.

