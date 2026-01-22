Трамп отказался от новых пошлин после переговоров в Давосе

Президент США Дональд Трамп заявил о пересмотре планов по Гренландии и отказался от введения дополнительных пошлин против стран, поддерживающих Данию и Гренландию, сообщает kp.ru .

Трамп сообщил в соцсети Truth Social о возможной будущей сделке по Гренландии, которая, по мнению аналитиков, не предусматривает полного перехода острова под контроль США. Кроме того, президент отказался от введения с 1 февраля новых пошлин против стран, поддерживающих Данию и Гренландию.

Издание New York Times предполагает, что в рамках сделки Дания может уступить США суверенитет только над теми частями Гренландии, где будут размещены американские военные базы.

Кандидат исторических наук и специалист по политике Евросоюза Вадим Трухачев в беседе отметил, что Трамп идет на уступки под давлением генсека НАТО Марка Рютте. По словам эксперта, Рютте сумел направить политику Трампа против России и Китая, а не в сторону аннексии Гренландии.

«Трамп не производил впечатления уверенного завоевателя. Противостоять более чем 30 западным странам ему не под силу», — пояснил Трухачев.

Эксперт также подчеркнул, что Рютте, имеющий опыт работы в бизнесе, умеет влиять на Трампа и считается самым опасным врагом России в Европе. Трухачев добавил, что Дания занимает одну из лидирующих позиций по антироссийской политике и активно поддерживает Украину, в том числе поставками оружия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.