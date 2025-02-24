Трамп отказался называть президента России диктатором
Американский президент США Дональд Трамп отказался называть Владимира Путина диктатором, как Владимира Зеленского, пишет ТАСС.
«Я не использую эти слова необдуманно», — отметил он, отвечая на вопрос, считает ли он и Путина, как Зеленского, диктатором.
Также он указал на «шанс на по-настоящему хорошее урегулирование между различными странами». Трамп пояснил, что имеет в виду в том числе Украину и Европу.
Ранее Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором», который узурпировал власть. Американский лидер неоднократно заявлял о необходимости провести новые президентские выборы на Украине.
Президент США также подчеркивал, что Вашингтон и Москва проводят успешные переговоры по урегулированию украинского конфликта.