Трамп отказался называть президента России диктатором

«Я не использую эти слова необдуманно», — отметил он, отвечая на вопрос, считает ли он и Путина, как Зеленского, диктатором.

Также он указал на «шанс на по-настоящему хорошее урегулирование между различными странами». Трамп пояснил, что имеет в виду в том числе Украину и Европу.

Ранее Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором», который узурпировал власть. Американский лидер неоднократно заявлял о необходимости провести новые президентские выборы на Украине.

Президент США также подчеркивал, что Вашингтон и Москва проводят успешные переговоры по урегулированию украинского конфликта.