Трамп отказал в работе прокиевскому политику

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Главу JPMorgan Chase не взяли в Белый дом из-за позиции по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп отказал главе JPMorgan Chase Джейми Даймону в приглашении в Белый дом из-за позиции по Украине, пишет RT .

«Я очень уважаю Джейми Даймона из JPMorgan Chase, но он не будет приглашён стать частью администрации Трампа», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Даймон известен призывами к поддержке Киева и называл Россию частью «оси зла».

Ранее Трамп предложил Кеннеди-младшего должность министра здравоохранения и социальных служб страны.

Также известны кандидатуры на посты главы Пентагона, советника по национальной безопасности, государственного секретаря, главы администрации Белого дома.