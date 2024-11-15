Трамп отказал в работе прокиевскому политику
Главу JPMorgan Chase не взяли в Белый дом из-за позиции по Украине
Избранный президент США Дональд Трамп отказал главе JPMorgan Chase Джейми Даймону в приглашении в Белый дом из-за позиции по Украине, пишет RT.
«Я очень уважаю Джейми Даймона из JPMorgan Chase, но он не будет приглашён стать частью администрации Трампа», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Даймон известен призывами к поддержке Киева и называл Россию частью «оси зла».
Ранее Трамп предложил Кеннеди-младшего должность министра здравоохранения и социальных служб страны.
Также известны кандидатуры на посты главы Пентагона, советника по национальной безопасности, государственного секретаря, главы администрации Белого дома.