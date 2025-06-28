Трамп оставил вопрос поставки ракет Киеву открытым

Президент США Дональд Трамп вновь дал уклончивый ответ на вопрос о потенциальной передаче Украине зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщает RT .

«Возможно», — заявил глава Белого дома журналистам.

Таким образом, он повторил свою позицию о необходимости балансировать между поддержкой Киева и интересами национальной безопасности США.

Ранее Трамп признавал, что Украина особенно заинтересована в получении Patriot, но подчеркивал, что Вашингтон должен «сначала убедиться в собственной безопасности».