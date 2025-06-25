Трамп допустил передачу Украине новых ЗРК Patriot

США рассмотрят идею поставки очередных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в украинскую армию, сообщил президент США Дональд Трамп. Он сделал такое заявление на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге, пишет РИА Новости .

Вместе с тем Дональд Трамп заявил, что не сомневается в стремлении российского президента Владимира Путина остановить конфликт на Украине. По словам республиканца, вскоре он проведет разговор с главой РФ для обсуждения путей украинского урегулирования.

«Посмотрим, сможем ли мы положить этому конец», — сказал американский лидер.

Ранее Украина уже получала ЗРК Patriot американского производства.