Трамп оставил открытой возможность диалога с Россией

«Посмотрим, что будет дальше. У нас будут некоторые встречи. Посмотрим, что произойдёт», — заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ответ последовал на фоне обострения отношений между странами после недавнего решения Трампа разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах» в ответ на заявления российских официальных лиц.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил о системе «Периметр» («Мёртвая рука»), способной на автоматический ядерный ответ.