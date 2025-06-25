Трамп опубликовал видео с бомбардировщиками США под песню «Бомби Иран!»

Президент США Дональд Трамп в социальных сетях опубликовал кадры, на которых показал работу бомбардировщиков В-2. На видеозапись наложена песня «Бомби, бомби, бомби, бомби Иран!», сообщает РБК .

Трек Bomb Iran​ принадлежит группе Vince Vance & the Valiants. Он был выпущен еще в 1980 году как пародия на композицию Barbara Ann музыкального коллектива Regent. Вторую волну популярности Bomb Iran​ получил во время президентской кампании Джона Маккейна (2008 год), а третью — во время ударов по Ирану в этом году.

B-2 Spirit — первый тяжелый самолет со схемой «летающее крыло». Американский стратегический бомбардировщик разработала компания Northrop Grumman.

Ранее спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что Дональд Трамп точно понимал, когда нужно было атаковать Иран. По его словам, целью атаки было устранение возможности исламской республики по обогащению урана.