Трамп опубликовал мем с Губкой Бобом

Президент США Дональд Трамп выложил в соцсети мем с персонажем известного мультфильма Губкой Бобом. Политик высмеял тех чиновников, кто высказался против идеи просить у американских госслужащих отчеты за сделанную за неделю работу, сообщает РИА Новости .

Миллиардер и глава Департамента эффективности правительства Соединенных Штатов Илон Маск до этого заявлял, что чиновники США должны будут либо сдавать отчетность, либо уволиться. Такое указание предприниматель получил от Трампа.

В опубликованном меме Губка Боб заполняет отчет. В перечне сделанных им дел пункты: «плакал из-за Трампа», «плакал из-за Маска», «один раз добрался до офиса», «прочитал несколько электронных писем», «еще раз поплакал из-за Трампа и Маска».

Ранее ФБР, Пентагон и разведка США запретили сотрудникам реагировать на распоряжение главы департамента эффективности правительства о еженедельной отчетности.