NYT: силовые ведомства США вступили в конфликт с «всесильным» Маском

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ФБР, Пентагон и разведка США запретили персоналу сотрудничать с Маском

ФБР, Пентагон и разведка США запретили персоналу реагировать на распоряжение главы департамента государственной эффективности Илона Маска о еженедельной отчетности, пишет «Лента.ру» со ссылкой на The New York Times.

Приказ Маска отказались выполнять директор Федерального бюро расследований Кэш Патель, глава управления национальной разведки США Тулси Габбард и руководство Пентагона, указано в публикации.

Авторы материала делают вывод, насколько «далеко простирается власть Маска».

Американский миллиардер Илон Маск возглавил новое ведомство для контроля за эффективностью работы госструктур американской администрации. Результат деятельности предпринимателя в Белом доме стало, в частности, ревизия работы агентства USAID, откуда были уволены сотни служащих и прекращено финансирование ряда проектов.