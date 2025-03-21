Трамп опроверг заявления NYT о брифинге для Маска по планам войны США и Китая

Американский президент Дональд Трамп заявил, что материал издания New York Times, в котором говорится о планах бизнесмена и главы департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илона Маска посетить Пентагон для проведения брифинга о войне Штатов и Китая, — ложь. Об этом сообщает РИА Новости .

Трамп добавил, что на встрече в Пентагоне с Маском не планируют обсуждать Китай. Более того, страну даже не будут упоминать.

Газета New York Times писала, что 21 марта Маска на встрече в Пентагоне якобы планируют ознакомить с тайными планами действий Соединенных Штатов на случай, если начнутся боевые действия с Китаем. При этом министр обороны США Пит Хегсет говорил, что информация в материале ложная.

Ранее сообщалось, что клиенты начали массово отказываться от покупки машин компании Tesla. К этому привело устаревание линейки моделей.