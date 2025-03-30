Трамп обсудил с президентом Финляндии покупку ледоколов

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Президент США Дональд Трамп и глава Финляндии Александр Стубб обсудили сотрудничество в сфере строительства и закупки ледоколов для американского флота, сообщает «Газета.ru».

«Мы с президентом Стуббом намерены усилить партнерство между нашими странами, включая приобретение и разработку ледоколов, которые критически важны для США», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее в ходе переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме президент Дональд Трамп раскрыл амбициозные планы Соединенных Штатов по расширению своего ледокольного флота.

По словам американского лидера, в настоящий момент инициирован процесс заказа 48 новых судов ледокольного класса.