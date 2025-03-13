США намерены обогнать Россию в количестве ледоколов

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В ходе переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме президент Дональд Трамп раскрыл амбициозные планы Соединенных Штатов по расширению своего ледокольного флота. По словам американского лидера, в настоящий момент инициирован процесс заказа 48 новых судов ледокольного класса, пишет ТАСС .

«Мы находимся в процессе заказа 48 ледоколов», — поделился Трамп во время встречи.

Интересно, что соседняя Канада уже проявила заинтересованность в возможном использовании этих арктических судов. Отвечая на канадский запрос, президент США занял прагматичную позицию — Канада должна платить за возможность эксплуатировать ледоколы в своих целях.

Американский руководитель подчеркнул необходимость обеспечения безопасности в важной сфере. Он отметил, что наличие собственного ледокола является обязательным для независимого государства.

По словам Трампа, Россия располагает примерно четырьмя десятками таких судов, тогда как США владеют лишь одним крупным ледоколом.