Трамп объявил«мирную эру» после ударов по Ирану

сегодня в 23:23

Трамп: Поздравляю весь мир, пришло время мира!

Президент США Дональд Трамп сделал заявление в соцсети Truth Social, провозгласив начало «времени мира» сразу после обмена ударами между США и Ираном.

«Поздравляю весь мир, пришло время мира!» — написал президент в Truth Social.

Ранее американский лидер заявил об «очень слабом» ответе Тегерана на уничтожение ядерных объектов.

Конфликт разгорелся после того, как американские военные нанесли удары по стратегическим объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Иран ответил ракетным обстрелом, выпустив 14 снарядов, 13 из которых, по словам Трампа, были успешно перехвачены.

«Они просто выпустили пар», — прокомментировал президент, добавив, что ни один американец не пострадал благодаря «предупреждению» со стороны Ирана.