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Трамп объявит о выделении 25 млрд долларов на «Золотой купол»

Американский президент Дональд Трамп во вторник объявит о выделении 25 млрд долларов на реализацию проекта национальной системы противоракетной обороны «Золотой купол», сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

Планируется, что американский лидер объявит о своем решении по проекту в Овальном кабинете вместе с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Как пишет издание, руководителем программы назначат генерала Космических сил США Майкла Гетлайна.

Проект предполагает создание многослойной системы обороны с применением спутников, датчиков и перехватчиков для защиты территории Соединенных Штатов.

Ранее пресс-секретарь NASA Бетани Стивен заявила, что Вашингтон открыт для сотрудничества с другими странами в исследовании Солнечной системы после завершения эксплуатации Международной космической станции (МКС).