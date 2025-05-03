США планируют привлечь партнеров к лунной и марсианской программам

Вашингтон открыт для сотрудничества с другими странами в исследовании Солнечной системы после завершения эксплуатации Международной космической станции (МКС). Об этом заявила пресс-секретарь NASA Бетани Стивен, сообщает ТАСС .

По ее словам, администрация президента США предложила завершить работу МКС к 2030 году в рамках проекта бюджета на 2026 финансовый год. NASA планирует отказаться от ракеты Space Launch System и корабля Orion после третьего этапа лунной программы Artemis. Ведомство рассчитывает на участие международных партнёров в освоении Луны и Марса

МКС функционирует с 1998 года при участии 15 стран. В начале апреля заместитель администратора NASA Кен Бауэрсокс сообщил, что США и Россия разрабатывают совместный план по безопасному сведению станции с орбиты. При этом сроки окончательного вывода МКС из эксплуатации остаются предметом обсуждения — США ориентируются на 2030 год, Россия рассматривает возможность завершения работы к 2028 году.

Особый интерес вызывает позиция России, которая параллельно развивает собственную орбитальную станцию.