Сергей Чернышев рассказал о перспективах межпланетных перелетов

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Вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышев в интервью РИА Новости поделился прогнозом о сроках освоения дальнего космоса.

По его мнению, пилотируемые экспедиции за пределы лунной орбиты станут возможными лишь через 75-100 лет.

Как указал Чернышев, лунные ресурсы, особенно водяной лёд, критически важны для создания космического плацдарма. Вода даст возможность получать кислород для систем жизнеобеспечения и водород для ракетного топлива. Постоянная лунная база станет испытательным полигоном перед марсианской миссией

«Такие технологии откроют путь к изучению Марса, Венеры и дальних астероидов», — отметил Чернышев.

Учёный подчеркнул, что человечеству рано или поздно придётся рассматривать варианты межпланетного переселения.

Академик также обратил внимание на необходимость международного сотрудничества в этих проектах, несмотря на текущую геополитическую напряжённость.

Ранее экипаж МКС выступил с обращением с орбиты, приуроченным к 63-й годовщине первого полёта человека в космос.