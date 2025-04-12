Космонавты Овчинин, Вагнер и Песков отметили значение гагаринского наследия

С орбиты Земли прозвучало праздничное обращение российских космонавтов, приуроченное к 63-й годовщине первого полёта человека в космос, кадры опубликовала пресс-служба Роскосмоса.

Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков с борта Международной космической станции подчеркнули особую роль космической отрасли для России, назвав её «больше чем профессией» — национальным достоянием и предметом гордости.

В своём видеообращении экипаж МКС напомнил, что легендарный полёт Юрия Гагарина стал возможен благодаря труду тысяч советских учёных, инженеров и конструкторов. Сегодняшние космонавты продолжают эту традицию, ежедневно проводя уникальные научные эксперименты в условиях невесомости, совершая выходы в открытый космос и готовясь к будущим межпланетным экспедициям.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес всех работников ракетно-космической отрасли — тех, кто обеспечивает безопасность и эффективность космических миссий. «Ваш труд позволяет человечеству делать новые шаги в освоении Вселенной», — отметили космонавты, пожелав коллегам новых профессиональных достижений.