Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Южной Кореи до 25%

Американский президент Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Южной Кореи до 25%, сообщает РИА Новости .

Глава Белого дома обвинил корейских законодателей в затягивании ратификации соглашения с США.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об отмене планов по введению торговых пошлин против восьми европейских стран, которые должны были вступить в силу 1 февраля.

Решение было принято после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Трамп заявил, что стороны сформировали основу для будущего соглашения, касающегося статуса Гренландии и, по сути, всего Арктического региона.

