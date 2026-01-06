Трамп неожиданно начал кривляться на собрании Республиканской партии

6 января американский президент Дональд Трамп выступил на собрании Республиканской партии, где прокомментировал в том числе операцию в Венесуэле и захват президента Николаса Мадуро. Но в какой-то момент, после комментариев по важным темам, Трамп рассказал, что часто спорит с женой Меланией из-за своих танцев, и неожиданно для всех начал кривляться. Момент попал на видео, которое опубликовал Mash .

По словам Трампа, первая леди США крайне критически относится к его танцам, полагая, что его движения выглядят несоответствующе для главы государства на официальных мероприятиях.

«Я действительно хочу… О да!.. Но у нее есть… И… Эхх…», — сказал Трамп труднопереводимую фразу.

Во время странного изложения мысли Трамп кривлялся: он показал язык присутствующим на конференции, также сжимал кулаки и изображал жест, как будто подтягивается. Все это он сопровождал странными звуками.

Также Трамп станцевал перед американскими военными под хит YMCA группы Village People. Бойцы армии США с воодушевлением приняли танец и подбадривали лидера своей страны.

Ранее сообщалось, что Трамп выразил сожаления о том, что во время проведения операции по захвату Мадуро в Венесуэле погибли военные. При этом он подчеркнул, что потерь со стороны США не было совсем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.