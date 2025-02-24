Трамп не стал встречать Макрона, который посетил Белый дом

Президент США Дональд Трамп не стал выходить к своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, когда машина того подъехала к Белому дому, сообщает РИА Новости .

Видео того, как в Вашингтоне встретили французского лидера, появилось в соцсети X. В кадре черный Chevrolet подъехал к входу в Белый дом. Машина просигналила несколько раз.

Несмотря на это, Трамп не стал выходить, чтобы поприветствовать Макрона.

Французскому лидеру ничего не оставалось, кроме как помахать собравшимся журналистам и войти в резиденцию президента США одному.

Таким образом, официального приема для Макрона не подготовили. В Сети считают, что это дало представление об истинной значимости Франции для США.

Макрон прибыл в Белый дом, чтобы в том числе обсудить с Трампом тему возможной отправки миротворческого контингента на Украину. Также лидеры двух стран обсудят торговые связи.