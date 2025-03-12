Трамп не согласился с требованием Москвы о разоружении Украины
Reuters: Трамп не настаивает на демилитаризации Украины
Президент США Дональд Трамп не настаивает на демилитаризации Украины, это входит в противоречие с позицией России, сообщает RT со ссылкой на Reuters.
Глава Белого дома «оказывает огромное давление на Украину», чтобы выполнить требования Москвы. Например, о невступлении Украины в НАТО.
ОДнако демилитаризация — одно из немногих требований России, на выполнении которого американский лидер не настаивает, указано в публикации.
Ранее сообщалось о возобновлении поставок американского оружия на Украину по итогам переговоров представителей Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии.