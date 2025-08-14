Трамп не подтвердил, что будет пресс-конференция с Путиным по итогам саммита

Президент США Дональд Трамп отказался подтвердить, что проведет совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным, но отметил, что это было бы «неплохо», сообщает РИА Новости .

«Я собираюсь провести пресс-конференцию. Не знаю, будет ли она совместной», — сказал глава Белого дома в эфире Fox News Radio.

По его словам, если встреча с президентом РФ пройдет неудачно, то он просто проведет пресс-конференцию и вернется в Вашингтон.

Ранее Трамп оценил в 25% вероятность того, что его разговор с российским коллегой на Аляске закончится неудачно.

Встреча Путина и Трампа пройдет в штате Аляска в 15 августа. Президенты обсудят урегулирование конфликта на Украине, заявляли в Белом доме и Кремле.