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Трамп не планирует давать военный ответ на удары Ирана по базам США в Катаре

Глава Белого дома Дональд Трамп не планирует дальнейшего военного вмешательства США на Ближнем Востоке, сообщает американский телеканал CNN .

Ранее Иран в ответ на удары США по трем ядерным объектам атаковал американскую военную базу Аль-Удейд в Катаре. Всего Тегеран выпустил 6 ракет.

«Мы знали, что они (Иран-ред.) предпримут ответные действия. Их реакция была схожа с той, что была после (убийства генерала Касема-ред.) Сулеймани», — заявил неназванный чиновник американской администрации.

Источник телеканала добавил, что в случае необходимости Трамп готов пойти на эскалацию конфликта.

Глава иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерал-лейтенант Касем Сулеймани погиб 3 января 2020 года в ходе операции США в районе аэропорта Багдада. Спецоперация по уничтожению высокопоставленного офицера проводилась по распоряжению президента США Дональда Трампа.