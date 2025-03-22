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Трамп не обсуждал с Путиным дату начала режима прекращения огня на Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не обсуждал в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным крайний срок для введения режима прекращения огня в конфликте на Украине, сообщает РИА Новости .

При этом он добавил, что надеется на введение режима прекращения огня.

По словам американского лидера, Вашингтон, Москва и Киев наметили«очертания» сделки по урегулированию украинского конфликта. По словам Трампа, он «прекрасно» взаимодействует по этому вопросу с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

По словам республиканца, у сторон уже появились предварительные договоренности по разрешению конфликта.