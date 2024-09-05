Трамп не может определиться с реакцией на слова Путина о поддержке Харрис

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не может определиться с собственной реакцией на заявление президента России Владимира Путина о намерении поддержать на предстоящих американских выборах не его, а кандидата Камалу Харрис, пишет РИА Новости .

«Путин вышел сегодня и поддержал Камалу Харрис, не знаю, следовало ли мне ему позвонить и горячо поблагодарить, он поддержал Камалу, и у меня такое чувство, что я не понимаю, как это расценить, не знаю, оскорбил ли он меня этим или оказал услугу», — высказался Трамп после того, как узнал, кого будет поддерживать Россия на выборах США в ноябре.

Белый дом также отреагировал на слова Путина о Харрис, заявив, что Москве не следует вмешиваться в выборы. При этом Кремль категорически отрицает, что когда-либо вмешивался в американские выборы.

Ранее во Франции призвали Харрис к объяснению после слов Путина о ее поддержке на осенних выборах.