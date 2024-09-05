Вице-президента США Камалу Харрис призвали объясниться после слов Путина о ней

Вице-президент США Камала Харрис заручилась поддержкой России на предстоящих выборах в США, но как только об этом стало известно, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал ее объясниться, пишет «Лента.ру» .

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что Москва будет поддерживать на предстоящих американских выборах кандидата в президенты США Камалу Харрис. На это заявление отреагировал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Владимир Путин сделал заявление, что „поддерживает кандидатуру Харрис на президентских выборах в ноябре“. Ей придется объясниться!» — написал Филиппо в своем посте.

Путин на ВЭФ заявил, что изначально Россия планировала поддерживать действующего президента США Джо Байдена, но так как он снял свою кандидатуру с предвыборной гонки, Москва учла его рекомендацию и будет поддерживать Харрис.

Глава России также напомнил, что главный конкурент Харрис на ноябрьских выборах и бывший президент США Дональд Трамп был тем американским лидером, который ввел рекордное число санкций против РФ. Он подчеркнул, что если «у Харрис все хорошо», она выберет иной политический путь по отношению к Москве.