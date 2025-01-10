Трамп не исключил трехсторонней встречи с Путиным и Си Цзиньпинем

Трамп: трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпинем определят позднее

Трехсторонняя встреча с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем может состояться, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

При этом Трамп оценил вероятность проведения трехсторонней встречи между ним, Путиным и лидером КНР Си Цзиньпинем фразой, что это «будет определено позднее», говорится в сообщении РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон и Москва готовят встречу Трампа и Путина.

«Трамп заявил, что Путин изъявил желание встретиться с ним и стороны ведут подготовку к такой встрече», — сказано в сообщении агентства ТАСС.