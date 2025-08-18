Трамп назвал угрозу новой агрессии против Украины «сильно преувеличенной»
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран выразил скептицизм относительно вероятности эскалации конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.
«Я уверен, что вместе мы сможем предотвратить дальнейшую агрессию, и, если честно, думаю, что ее не будет. Этот вопрос преувеличен, сильно преувеличен», — заявил американский лидер.
В ходе встречи Трамп подтвердил намерение обсудить возможность территориального урегулирования между Украиной и Россией.
Он отметил, что готов предоставить Украине гарантии безопасности.