Трамп назвал угрозу новой агрессии против Украины «сильно преувеличенной»

сегодня в 22:35

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран выразил скептицизм относительно вероятности эскалации конфликта на Украине, сообщает РИА Новости .

«Я уверен, что вместе мы сможем предотвратить дальнейшую агрессию, и, если честно, думаю, что ее не будет. Этот вопрос преувеличен, сильно преувеличен», — заявил американский лидер.

В ходе встречи Трамп подтвердил намерение обсудить возможность территориального урегулирования между Украиной и Россией.

Он отметил, что готов предоставить Украине гарантии безопасности.