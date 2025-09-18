Трамп назвал способ остановить конфликт на Украине

сегодня в 18:41

Трамп: снижение цен на нефть может остановить конфликт на Украине

Снижение цен на нефть может привести к окончанию конфликта на Украине, считает президент США Дональд Трамп. По его мнению, в таком случае у российских властей «не останется иного выбора, кроме как выйти из войны», сообщает ТАСС .

Своим мнением Дональд Трамп поделился во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в его загородной резиденции Чекерс. Американский лидер также заявил, что разочарован европейскими странами, которые продолжают покупать российскую нефть.

В ходе пресс-конференции Дональд Трамп раскритиковал президента России Владимира Путина, утверждая, что коллега «подвел его» по вопросу украинского урегулирования. Вместе с тем он выразил уверенность, что конфликт на Украине получится уладить.

По словам Трампа, он ожидает хорошие новости по теме урегулирования украинского кризиса.

