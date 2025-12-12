Трамп: переговоры по Украине в тысячу раз сложнее сделок с недвижимостью

сегодня в 04:59

Трамп: мирный план Украине не нравится только Зеленскому

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложенный Вашингтоном проект мирного урегулирования на Украине не нравится только одному человеку — Владимиру Зеленскому. Об этом американский лидер рассказал во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает ТАСС .

«В сущности, за исключением самого президента Зеленского, его людям нравится проект сделки», — сказал Трамп.

Он также дал понять, что документ состоит «из четырех или пяти частей» и связан со сложным территориальным вопросом.

«Это непросто», — отметил президент США, добавив, что добиться урегулирования на Украине в тысячу раз сложнее, чем заключить сделку в сфере недвижимости.

Ранее Трамп заявил, что осведомлен о последнем ответе украинской стороны на американский мирный план по урегулированию конфликта.

