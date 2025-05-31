Трамп назвал Маска «смесью ребенка и гения»

Президент США Дональд Трамп считает, что миллиардер Илон Маск сочетает в себе качества «ребенка и гения», сообщает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

Американский лидер давал такую характеристику Маску во время во время бесед со своими помощниками. Трамп утверждал, что миллиардер «на 50% гений, на 50% мальчик».

Некоторые собеседники Трампа утверждают, что президент США описывал Маска как «на 90% гения, на 10% мальчика».

В пятницу Илон Маск официально подтвердил, что уходит с поста главы департамента эффективности правительства США (DOGE). Однако он останется советником американского президента.

Газета The Wall Street Journal, связала это с тем, что американский лидер был недоволен тем, что миллиардер критиковал его министров, введение высоких пошлин и законопроект о сокращении госрасходов. Тем не менее Трамп настроен благожелательно по отношению к Маску.