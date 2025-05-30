Илон Маск уходит с госслужбы, но останется советником Трампа

В пятницу Илон Маск официально подтвердил завершение своей работы в качестве главы департамента эффективности правительства США, однако заявил, что продолжит поддерживать отношения с президентом США Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости .

«Я рассчитываю остаться другом и советником и, конечно, если президент захочет, чтобы я что-то сделал, я к его услугам», — сказал Маск на совместной пресс-конференции в Белом доме.

Трамп, в свою очередь, выразил надежду на дальнейшее сотрудничество, отметив ценность рекомендаций предпринимателя.

Отставка Маска с госдолжности совпала с падением котировок его компаний, особенно Tesla. Инвесторы отреагировали на его активное участие в политике, что вызвало опасения относительно концентрации внимания бизнесмена.

Сам Маск поблагодарил Трампа за возможность бороться с «расточительными расходами» государства, но теперь ему предстоит сосредоточиться на коммерческих проектах, стабилизация которых становится приоритетной задачей.