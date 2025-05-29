Илон Маск покинул администрацию Трампа

Илон Маск официально завершил работу в администрации Дональда Трампа. Основатель Tesla занимал пост главы департамента повышения эффективности госуправления (DOGE) — структуры, призванной сократить государственные расходы. О своем решении Маск рассказал в соцсети X, не став лично обсуждать уход с президентом США, сообщает Общественное Телевидение России .

Маск поблагодарил Трампа за возможность поработать в Белом доме и выразил надежду, что начатые реформы продолжатся. По американским законам его временные полномочия, полученные 20 января, истекали 30 мая. Однако, по данным СМИ, он мог остаться — но не стал.

Причиной ухода, предположительно, стало разочарование Маска в курсе Трампа. За день до объявления о завершении полномочий миллиардер резко раскритиковал бюджетный законопроект, продвигаемый республиканцами. Он назвал его «расточительным» и заявил, что тот подрывает цели DOGE.

Тем не менее, эксперты считают, что дело не только в законе. За время работы Маска в DOGE были приняты жесткие меры: распущено агентство USAID, сокращено более четверти миллиона госслужащих. Эти шаги вызвали критику даже внутри команды Трампа. Политолог Дмитрий Дробницкий отмечает, что Маск олицетворял «самую агрессивную ветвь» трамповской администрации. Его уход может означать завершение радикального этапа реформ.

Сам Маск, по мнению эксперта, пришел в политику не случайно: личные переживания, включая конфликт с сыном, оказали влияние на его взгляды и позиции. Однако в условиях нестабильной политической ситуации и неготовности Трампа идти на крайние меры, усилий Маска оказалось недостаточно.

Вернется ли миллиардер в политику? Возможно — но только если Трамп решится на «тотальную чистку» госаппарата. Пока же Маск, как утверждают источники, сосредоточится на бизнесе, который серьезно пострадал от его политической активности.