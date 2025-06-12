Трамп назвал конфликт на Украине «войной беспилотников»

По словам американского лидера, влияние БПЛА на образ современных военных конфликтов велико. Он в этом вопросе привел в пример украинский кризис.

По словам Трампа, между РФ и Украиной идет «война беспилотников». Он отметил, что дроны — это умные и быстрые системы. Три года назад никто не мог и подумать, что БПЛА станут настолько влиятельными на поле боя.

Трамп отметил, что дроны стали заменять многие другие виды оружия, в том числе самолеты.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что средства ПВО сбили 52 украинских дрона над российскими регионами. Это произошло в период с 21:00 11 июня до 04:10 12 июня.