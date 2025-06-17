Трамп назвал Карлсона чокнутым из-за позиции по Ирану

Американский президент Дональд Трамп резко высказался о журналисте Такере Карлсоне, который не поддерживает США на фоне накалившегося конфликта между Ираном и Израилем. По мнению президента США, Карлсон — «чокнутый», пишет «Царьград» .

Резкое мнение о Карлсоне Трамп высказал после того, как СМИ сообщили о скором якобы крахе США из-за того, какой позиции придерживается Белый дом. Американский лидер решительно осудил позицию журналиста по Ирану.

«Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что, по мнению Карлсона, на фоне обострившегося конфликта между Израилем и Ираном мир в ближайшем времени может увидеть крах США и президентства Дональда Трампа, который второй раз пришел к власти после победы на выборах в декабре 2024 года.

При этом сам Трамп после первого удара Израиля по Ирану сообщил, что его не пугает возможная полномасштабная война на Ближнем Востоке, так как главной целью считает не допустить появление у Тегерана собственного ядерного оружия.