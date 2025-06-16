Карлсон допустил конец американского влияния из-за возможной войны с Ираном

Американский журналист Такер Карлсон считает, что если развяжется война с Ираном, то это станет финальной точкой во влиянии США и президентства Дональда Трампа, который официально вступил в должность второй раз в январе 2025 года, сообщает РИА Новости .

«Я действительно боюсь, что моя страна будет еще больше ослаблена. Думаю, мы увидим крах американской империи. Это идеальный способ посадить авианосец „Америка“ на мель у берегов Ирана», — высказался Такер на подкасте со Стивом Бэнноном.

Журналист считает, что на данный момент Вашингтон совсем не готов к тому, чтобы на Ближнем Востоке началась полномасштабная война.

При этом сам Трамп после первого удара Израиля по Ирану, который произошел 13 июня, заявил, что не боится начала возможной войны в регионе. Для него приоритетом является не допустить того, чтобы у Ирана появилось собственное ядерное оружие.