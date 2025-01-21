Трамп назвал Испанию страной БРИКС и пригрозил 100% тарифами

Один из журналистов спросил у Трампа, какие могут принять меры в отношении государств НАТО, у которых слишком низкие расходы на оборону. Как пример он привел Францию и Испанию.

«У Испании очень низкие (расходы на оборону – ред.). И еще, она же страна БРИКС? Она страна БРИКС, Испания», — сказал американский лидер.

По его словам, он не считает БРИКС угрозой для Штатов. При этом президент намерен ввести стопроцентные пошлины против стран данной организации.

Ранее Трамп вывел США из состава Всемирной организации здравоохранения. Он уточнил, что страна платила слишком большой ежегодный взнос.