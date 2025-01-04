Трамп назвал фарсом назначенное вынесение приговора судьей в Нью-Йорке

Избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сказал, что решение судьи в Нью-Йорке Хуана Мерчана организовать 10 января вынесение приговора по делу о фальсификации деловой документации — фарс. Об этом сообщает РИА Новости .

Действия судьи Трамп назвал незаконной политической атакой. Также он считает, что решение потребовать от Трампа предстать перед судом 10 января противоречит конституции США.

Избранный американский президент отметил, что решение Мерчана рискует «положить конец президентству в виде, в котором его все знают».

Ранее судья Нью-Йорка сообщил, что 10 января Трампу вынесут приговор по делу о фальсификации деловой документации. Политика могут посадить в тюрьму на 136 лет.

Дело начали рассматривать в 2018 году. Трамп, предположительно, перед выборами 2016 года подписал с бывшей порнозвездой договор, согласно которому она не будет рассказывать об их интимной связи в 2000-х годах.

За молчание женщине заплатили 130 тыс. долларов. Однако документально средства оформили в качестве расходов на предвыборную компанию.